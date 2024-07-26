  • Haberler
  • Gündem
  • ERÜ'nün tercih danışmanlığı standı ilgi görüyor

ERÜ'nün tercih danışmanlığı standı ilgi görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen 'Tercih Danışmanlığı' günleri kapsamında stant açan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tercih yapacak aday öğrencilere danışmanlık desteği sunuyor.

ERÜ'nün tercih danışmanlığı standı ilgi görüyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Tercih Danışmanlığı” günleri kapsamında stant açan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tercih yapacak aday öğrencilere danışmanlık desteği sunuyor.

10:00-17:00 saatleri arasında Hunat Hatun Medresesi’nde ERÜ tarafından YKS tercih döneminde tercih yapacak aday öğrencilere destek olmak amacıyla çeşitli bilgiler veriliyor. 25 Temmuz -2 Ağustos tarihleri arasında kurduğu stant ile aday öğrencilere danışmanlık desteği veren ERÜ, ayrıca tercih sürecinde üniversite ve bölümler ile ilgili her türlü bilgi desteği ile adayların merak ettiği soruları yanıtlıyor.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencileri tercih yapmadan önde ERÜ standına davet ederek, Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden birisi olan ERÜ’nün fakülte ve bölümleri hakkında bilgi almaları tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

ERÜ'nün tercih danışmanlığı standı ilgi görüyor
ERÜ'nün tercih danışmanlığı standı ilgi görüyor
Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Feci kazada araçtaki 3 çocuk anne babasız kaldı
Feci kazada araçtaki 3 çocuk anne babasız kaldı
Kayseri, 3 depremle sallandı
Kayseri, 3 depremle sallandı
Yük treninin çarptığı demir yolu personeli hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı demir yolu personeli hayatını kaybetti
Milletvekili Aşkın Genç'den İç İşleri Bakanına özel ziyaret
Milletvekili Aşkın Genç'den İç İşleri Bakanına özel ziyaret