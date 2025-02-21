ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Gece Müdürü Köse hayatını kaybetti

Geçirdiği rahatsızlık sebebi ile bir süredir tedavi gören Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Gece Müdürü Kasım Köse vefat etti. Türkiye Sağlık İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı vefat haberini sosyal medya platformlarından duyurdu. Başkanlık tarafından yayınlanan taziye mesajında: “Geçirdiği rahatsızlık sebebi ile bir süredir tedavi gören Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Gece Müdürü Kasım Köse'nin vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun. "Erciyes Üniversitesi ailemizin başı sağ olsun” denildi.

