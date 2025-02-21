Evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Kayseri'de evden hırsızlık şüphelisi olan 3 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri farklı tarihlerde meydana gelen ‘evden hırsızlık’ olaylarının şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmalar neticesinde, B.D. (25), H.D. (23), N.S.T. (23) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Suça konu 3 adet cep telefonu ve kredi kartları tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi

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