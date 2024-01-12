ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliğinde Devir Teslim Töreni

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde Başhekimlik devir teslim töreni düzenlendi.

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  • 12.01.2024 22:57
  • Güncelleme: 13.01.2024 10:26
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliğinde Devir Teslim Töreni
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde Başhekimlik devir teslim töreni düzenlendi.

Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen devir teslim törenine; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Başhekimlik görevine yeni atanan Hastaneler Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Halil Kafadar, önceki dönem Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ile akademisyenler ve hastane idarecileri katıldı.

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu “ ERÜ hastanelerinde hizmet kalitesinin artırılması için dekanlık ve başhekimliğin uyumlu çalışmalar yürütmesi önem arz etmekte. Prof. Dr. Fatih Horozoğlu hocamız ile kısa sürede çok uyumlu, çok güzel işler yaptık. Gerek eğitim kalitesinin artırılması gerekse de hasta hizmetlerinin artırılması, gerek fiziksel iyileştirmede çok büyük hamleler gerçekleştirdik. Ben Prof. Dr. Fatih Horozoğlu hocama bu süreçteki desteği için teşekkür ediyor, akademik hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Başhekimlik görevine atanan Doç. Dr. İbrahim Halil Kafadar’a yeni görevinde başarılar dileyen Dekan Prof. Dr. Kemaloğlu, “Bu süreçler bir bayrak yarışı. Bayrağı aldığımız noktadan daha yukarıya götürerek görevi bir başkasına devrediyoruz. Bu devrinde hem hastanemize, hem fakültemize, hem hastalarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mevcut Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu da konuşmasında görev süreci boyunca yaptıkları çalışmamalardan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Horozoğlu, “Görev süresince desteklerinden dolayı Sayın Dekanımıza ve Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Göreve devrettiğim Doç. Dr. İbrahim Halil Kafadar hocama da yeni görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başhekimlik görevine yeni atanan Doç. Dr. İbrahim Halil Kafadar da konuşmasında Prof. Dr. Horozoğlu’na bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fatih Horozoğlu’na göreve yeni atanan Hastaneler Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Halil Kafadar plaket, Dekan Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da çiçek takdiminde bulundu.

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İHA

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