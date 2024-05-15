ERÜ'ye 'simülasyon merkezi' sözü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha önce sağlık camiasına söz verdiği Erciyes Üniversitesi Tıbbi Simülasyon Uygulama Alanı Geliştirme Merkezi için iş birliği protokolünün meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildiğini söyledi.

ERÜ'ye 'simülasyon merkezi' sözü
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha önce sağlık camiasına söz verdiği Erciyes Üniversitesi Tıbbi Simülasyon Uygulama Alanı Geliştirme Merkezi için iş birliği protokolünün meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildiğini söyledi.

Tüm alanlarda insan ve sağlık odaklı önemli yatırım ve projeleri hayata geçiren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında önemli hizmet ve yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen programda sağlık camiası tarafından gelen talep üzerine simülasyon merkezi için söz vermişti.

Başkan Büyükkılıç, verdiği sözü tutarak, Erciyes Üniversitesi Tıbbi Simülasyon Uygulama Alanı Geliştirme Merkezi projesini Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıdı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda meclis üyeleri, gündem maddeleri arasında olan Erciyes Üniversitesi, Tıbbi Simülasyon Uygulama Alanı Geliştirme Merkezi’nin tefrişat malzemelerinin alınması amacıyla Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebini görüştü.

Meclis üyeleri, talebi oy birliği ile kabul etti

Öğrencilerin her türlü hasta tipi ve hastalık senaryosunu sunan bilgisayar destekli simülatörlerle eğitileceğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Günün koşullarına uygun modern tıbbın ortamını hazırlamak bizlere, şehrimize, yöneticilerimize yakışır. Yüz akımız, gururumuz Erciyes Üniversitesi’ne hayırlı, uğur olsun” dedi.

ERÜ'ye 'simülasyon merkezi' sözü
ERÜ'ye 'simülasyon merkezi' sözü
Haber Merkezi
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