Erva Gençlik Spor Kulübü, Ömer Halisdemir Spor Salonunda açıldı

Son olarak ise projenin ismine özel Erva Gençlik Spor Kulübü kuruldu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Erva Spor Okulları iş birliği ile açıldı. Ömer Halisdemir Spor Salonunda gerçekleşen açılış programına; il protokolü, STK ve kurum temsilcileri, sporcular, öğrenciler, yerel ve ulusal basın mensupları ve aileler katıldı.

Erva Gençlik Spor Kulübünde yer alacak branşlar; Basketbol, Voleybol, Futbol, Kort Tenisi, Salon Hokeyi, Bilek Güreşi, Floor Curling, Atletizm ve Bisiklet olarak belirlendi.

KAYDEM Proje Koordinasyon Başkanı Esra Özmeşe Kuşkaya, Erva Spor Okulları’na bağlı spor kulüplerinde, antrenman sonrasında olmak üzere ;

-Adab-ı Muaşeret ve Nezaket

-Değerler Eğitimi

-Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenme

-Ekolojik Okuryazarlık

-Psikolojik Destek

-Acil Yardım Ve Afet Bilinci

konularında eğitim verileceği ve ay sonlarında sosyo-kültürel gezilerin paydaş kurumlar tarafından yapılacağını belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek “Çocuklarımız, gençlerimiz akademik başarının yanı sıra fiziken de yetişsin, kötü alışkanlıklardan uzak dursun istiyoruz. Her mahallemizde ERVA Spor Okulları çocuklarımız için ortam olsun amacındayız." ifadelerini kullandı.