Erva Spor Okulları'nın 35'incisi açıldı

Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Ahmet Fazıl Özsoylu, Vali Yardımcıları Şemseddin Erkaya, Ömer Tekeş, Adnan Tezcan, İlçe Kaymakamları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Çiçek, “Her mahallede bir spor okulu açacağız, gençleri sporla buluşturacağız, hiçbir gencimizi sahipsiz bırakmayacağız dedik. Gençlerimiz hemen mahallelerinde evlerinin yanı başındaki spor okullarına gidecekler ve spor okullarındaki her şey ücretsiz olacak, kıyafetlerinden yapacakları gezilere kadar hepsi büyükleri tarafından karşılanacak ve Kayseri’de bir spor ordusu ortaya çıkacak diye söz verdik. İşte bugün 35’incisini açıyoruz. 35 spor okulumuzda 8 bin 500 öğrencimiz eğitim görüyor. Madalyalar gelmeye başladı, bir spor okulumuzdaki Yağmur isimli gururumuz, Avrupa Halter Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi oldu. Bir de benim ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Camilerimiz bizim sadece namaz kıldığımız alanlar değil, bizim aslında inanç ve kültürümüzde camilerimiz yaşam alanlarımız, istişare alanlarımız, çocuklarımızın en mutlu olması gereken alanlar. Bu caminin altında olması, çocuklarımızın o caminin huzur ve güvenliği içerisinde spor okullarından gidecek olması mutlu ediyor. 35 değil inşallah biz burada 100’üncü okulumuzu açacağız. 100’üncü Erva Spor Kulübü’nü açmanın mutluluğunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise konuşmasında gençlerin herkesin en büyük değeri olduğunu belirterek, “Herhangi bir ülkenin cumhurbaşkanına, özellikle de bizim cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sorsak sizin en değerli varlığınız nedir desek, çocuklarım, gençlerim, geleceğimdir der. Gençlerimiz, valimizin de velimizin de öğretmenimizin de belediye başkanı olarak bizim de herkesin kuşkusuz en değerli varlığıdır. Bu nedenle değerli valimizin bizzat kendi proje mimarı olarak yürüttüğü Erva Spor Okulları’na biz de ne kadar katkı koysak azdır. Valimiz bize bu proje konusunda şehrimizde hakikaten çığır açtığı için Türkiye’ye örnek bir proje olduğu için zatıalinize, yardımcılarınıza ve bu konuda emek veren değerli öğretmenlerine sevgili velilerine şahsımız adına çok teşekkür ediyorum hayırlı olsun diyorum” dedi.

‘BU ÜLKEYE ÖRNEK MODEL TEŞKİL EDECEK BİR VALİMİZ VAR’

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi CIO’su Alparslan Baki Ertekin, Türkiye’ye örnek teşkil eden bir valiye sahip olduğumuzu söyledi. Ertekin, “Biz Erciyes Anadolu Holding olarak gücümüz yettiğince Kayseri’de bütün sosyal olayların içerisinde olmaya, destek vermeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar 34 Erva Spor Okulu açılmış, 35’incisini açmakta kıymetli Boyçelik Genel Müdürümüze ve Boyçelik şirketimize nasip oldu. İnşallah bunu diğer şirketlerimiz de devam edecektir. Biz Kayseri valimizden de Kayseri emniyetimizden de razıyız, başarıları ve yaptıkları ortada. Bu ülkeye örnek model teşkil edecek bir valimiz var. Bugün açılışını yaptığımız Erva Spor Okulları Türkiye’nin başka bir ilinde olan bir şey değil, bundan 3-5 hafta önce açılışını yapmış olduğumuz Kadın Kooperatifleri başka şehirlerde olan bir şey değil. Yani siyaset elbette olacak ama siyasetinizi devlet adamları üzerinden yapmayın” diye konuştu.



Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ise, 35’inci Erva Spor Okulu’nun açıldığına ve devamının geleceğine dikkat çekerek, “Valimizin himayelerinde her mahalleye bir spor okulu sloganıyla yola çıktığımız Erva Spor Okulları’nda bugün çok şükür Boyçelik Erva Spor Okulu’nun açılışını da yapıyoruz. Bizleri başta gençlik ve spor olmak üzere her mahalle de Erva Spor Okulları ile birlikte büyüyen gençlerimizin sporun tabana yayılması olgusuyla hem temel ahlaki gelişimini hem milli manevi gelişimlerle birlikte geleceğin teminatı olan gençliğimize buralarda spor eğitimiyle birlikte değerler eğitiminin de verilmesi çocuklarımızı, gençlerimizi hem sağlıklı yaşam adına hem de geleceğin sporcularının yetiştirilmesi adına da önemli merkezlerden biri oluyor. Şu ana kadar çeşitli Erva Spor Okulu’muzu çeşitli mahallelerde açtık. Gerçekten de her mahallede olduğu gibi desteklerini esirgemeyen başta valimize değerli iş adamları, büyüklerimize hürmet ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Talas İlçesi'nde Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan Boyçelik ERVA Spor Okulu’nun açılışı, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.