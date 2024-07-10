Meteorolojiden Kayseri için sağanak yağış uyarısı 

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri ve çevresi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu Bölgesi için ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden Kayseri için yapılan uyarıda ise yağışların; öğle saatlerinden sonra Sivas'ın kuzeyi (Merkez, Şarkışla, Zara, Doğanşar, Hafik, Koyulhisar, Suşehri, Yıldızeli, Akıncılar, Gemerek ve İmranlı ilçeleri) ile Yozgat'ın doğu (Aydıncık, Saraykent, Çayıralan, Sarıkaya, Kadışehri, Akdağmadeni, Çekerek ve Sorgun) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Öte yandan Kayseri’de bugün sıcaklık en fazla 33 en düşük 18 derece olması bekleniyor.