ERVA sporcularına mobilyacılar odasından ödül

Vali Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan ERVA Spor Okulları'ndan Kayseri Mobilyacılar Odası Sancaktepe ERVA Spor Kulübü başarılara imza attı. Genç sporcuların bu başarısı da karşılıksız kalmadı ve Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya tarafından ödüllendirildi.

ERVA sporcularına mobilyacılar odasından ödül

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ve Mobilyacılar Odası Başkan Vekili Mustafa Fındık, Kayseri Mobilyacılar Odası-Sancaktepe ERVA Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Genç sporculara seslenen Başkan Ercan Sarıkaya, bu tesise sahip çıkmalarını isteyerek, daha çok başarılı olmaları ve müsabakalarda madalyalar almaları için destek vermeye, teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi. 

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş de 52’incisi yine Mobilyacılar Odası tarafından açılan tüm ERVA’lar içerisinde Mobilyacılar Odası Sancaktepe ERVA Spor Kulübü’nün en başarılı tesisler arasında olduğunu kaydetti ve Mobilyacılar Odası’na teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından tüm sporculara ikram paketi dağıtıldı ve daha sonra geçen hafta yapılan müsabakalarda madalyalar alan 17 sporcuya para ödülü verildi. Başkan Ercan Sarıkaya, Sancaktepe Erva Spor Kulübü’ne her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade ederek önümüzdeki günlerde tüm öğrencileri Millet Bahçesi’nde pikniğe götüreceklerini söyledi.

Haber Merkezi

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