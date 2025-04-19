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  • Kayseri'de Sessiz Protesto: Starbucks Önünde İsrail'e Boykot Çağrısı

Kayseri'de Sessiz Protesto: Starbucks Önünde İsrail'e Boykot Çağrısı

İşgalci İsrail'in destekçi firmalarından Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Starbuck önünde bir grup, İsrail ve İsrail'in katliamlarını destekleyenlere karşı pankartlarıyla sessiz protestoda bulundular.

Kayseri'de Sessiz Protesto: Starbucks Önünde İsrail'e Boykot Çağrısı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Starbucks şubesi önünde bir grup, İşgalci İsrail'in katliamlarını ve destekçilerini protesto etmek amacıyla sessiz bir eylem gerçekleştirdi. 

'İnsanlığımız için Küresel Boykot!',  'Almazsan Ölmezsin, Alırsan Ölürler',  'Mazluma Yardımcı Ol, Zalime Düşman Kesil', 'Boykot İman Meselesidir', 'Starbucks bebek Katili Destekçisi' pankartlarıyla Türk ve Filistin Bayraklarını taşıyan grup, Starbucks girişlerini kuşatarak sessiz protestolarını sürdürdüler.

 

Haber Merkezi

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