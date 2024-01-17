Eş zamanlı operasyonla 5 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 85 personelin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; aranan 15 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından başta hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan şahıslara yönelik 33 ekip ve 85 personelin katılımı ile çalışma yapıldı. Ekipler tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 10’u ‘hırsızlık’ suçundan olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi, cezaevine teslim edildi.