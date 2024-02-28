Esat Öztürk'ten büyük vizyon: 70 yeni proje ile ilçemize değer katmaya devam edeceğiz

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, yeni hazırladıkları 70 proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Esat Öztürk, daha yaşanabilir bir gelecek inşa etme vizyonu doğrultusunda, ilçenin gelişimine yönelik 70 yeni projeyi insanlarla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Öztürk; "İlçemizin kalkınması ve halkımızın refahı için hazırladığımız bu projelerin her biri, Yahyalı’nın potansiyelini maksimum düzeyde kullanarak ilerlemesini sağlayacak. Projelerimizde öne çıkanlar arasında 200 kişilik tekstil fabrikası, Ağcaşar Millet Parkı, yeni sanayi sitesi, kongre ve gösteri merkezi, Fevzi Çakmak Seyir Parkı, yarı olimpik yüzme havuzu ve bölge otoparkları bulunmaktadır. Bu projelerin tamamlanmasıyla, iş imkanları oluşturarak istihdamı artırmayı, sosyal ve kültürel alanlarda daha fazla hizmet sunmayı ve Yahyalı’nın genel yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, ilçemizin altyapısını güçlendirmek ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla ilçenin tüm yollarının asfaltlanması da bu projelerimiz arasında yer alıyor. Yolların asfaltlanmasıyla birlikte, ulaşımın daha güvenli ve rahat olmasını sağlayacak ve ilçe genelinde yaşam kalitesini artıracak bir adım atmış olacağız" dedi.

Öztürk, "Yahyalı’nın geleceğine güvenle bakıyoruz ve bu projelerin ilçemizin kalkınmasına ve refah seviyesinin yükselmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hep birlikte, daha yaşanabilir bir Yahyalı için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.