Eşini darp etti, polisten kaçarken kaza yaptı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs darp ettiği dini nikahlı eşinin şikayeti üzerine gelen polislerden kaçmak isterken kaza yaptı.

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  • 23.11.2023 23:19
  • Güncelleme: 24.11.2023 10:43
Eşini darp etti, polisten kaçarken kaza yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs darp ettiği dini nikahlı eşinin şikayeti üzerine gelen polislerden kaçmak isterken kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Dikilitaş ilçesinde bulunan evine giden T..K. ile dini nikahlı eşi Y.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. eşini darp ettikten sonra evinden ayrıldı. Y.D.’nin ihbarı üzerine sevk edilen polis ekipleri, T.K.’nın kullandığı 38 ADV 652 plakalı kamyoneti takibe aldı. Ekiplerden kaçmak isteyen T.K. direksiyon hakimiyetini kaybederek, Tacettin Veli Mahallesi Turap Sokak’ta bulunan bir evin duvarına çarptı. Kazada hafif yaralanan T.K. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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