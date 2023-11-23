16 yıl hapis cezası ve 18 ayrı suçtan araması olan kişi yakalandı

 Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 16 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 18 ayrı suçtan aranma kaydı olan M.K., yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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  • 23.11.2023 22:00
  • Güncelleme: 23.11.2023 22:00
16 yıl hapis cezası ve 18 ayrı suçtan araması olan kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde; ‘Gece Vakti Silahla Yağma ve Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçlarından 16 yıl 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan ve 18 ayrı suçtan aranma kaydı olan M.K. yakalandı. M.K., adliyeye sevk edildikten sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Bünyan T-1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

1ha

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