Eşinin telefonuyla kumbaradaki parayı alan şahsa 3 bin 300 lira para cezası

Ailesi ile beraber doldurduğu kumbaradaki paralar ile eşinin telefonunu alıp ertesi gün getiren H.H. 3 bin 300 TL idari para cezasına çarptırıldı.

PAYLAŞ
  • 03.01.2024 18:08
  • Güncelleme: 03.01.2024 18:08
Eşinin telefonuyla kumbaradaki parayı alan şahsa 3 bin 300 lira para cezası

Kayseri’de iddiaya göre eşi S.H. ile birlikte doldurduğu kumbaradaki paralar ve eşinin telefonunu alan H.H. evden çıktı. S.E. polise giderek eşinden şikayetçi oldu. H.H. bir gün sonra kumbaradaki paraların üzerine bin 200 TL ekleyerek telefonla birlikte eşine iletmesi için babasına verdi. H.H.’nin babası paralarla cep telefonunu gelinine ulaştırdı. H.H. hakkında yaralama ve yağmadan dava açıldı. 
S.E. karar duruşmasındaki ifadesinde, “Şikayetçi değilim. Tartışmıştık, bana aldığı telefonu ve kumbaradaki paraları alıp çıktı. Ertesi gün kayınbabam para ile telefonu getirdi. Zararım yok” dedi. 
Sanık ise H.H. ise, “ maddi olarak sıkıntıdaydık. Kumbaradaki parayı aldım. Benim ona almış olduğum cep telefonunu da kimseyi aramasın diye aldım. Sinirlenmiştim boğazını sıkmış olabilirim. Bir gün sonra o paraya bin 200 lira ekleyerek babamla ulaştırdım” dedi. Mahkeme heyeti sanığa basit yaralamadan 3 bin 300 TL idari para cezası verdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çocuk şube ekipleri, bir ayda 535 yeri denetledi

Çocuk şube ekipleri, bir ayda 535 yeri denetledi

Bünyan Sümer Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı.

Bünyan Sümer Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı.

Memur ve emeklinin maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin maaş zam oranları belli oldu

Akaryakıta zam tarifesi

Akaryakıta zam tarifesi

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nden Sarıkamış etkinliğine davet

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği’nden Sarıkamış etkinliğine davet

Bedelli askerlik ücreti 5 yılda ne kadar arttı?

Bedelli askerlik ücreti 5 yılda ne kadar arttı?

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

3
En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

4
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

5
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

6
SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük tüpe 9 lira zam yapıldı

Büyük tüpe 9 lira zam yapıldı

İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Bir kez daha İran karşıtı caniler, terör ve karanlık odaklar, insanlık dışı cinayet işledi

İran Cumhurbaşkanı Reisi: “Bir kez daha İran karşıtı caniler, terör ve karanlık odaklar, insanlık dışı cinayet işledi

DAHA FAZLA
Gönüllü Kuruluşlardan ''Alçak-Aşağılık ve Şerefsiz''e suç duyurusu

Gönüllü Kuruluşlardan ''Alçak-Aşağılık ve Şerefsiz''e suç duyurusu

İmam Hatip Okulları arası spor oyunları başlıyor

İmam Hatip Okulları arası spor oyunları başlıyor

Narkotik ekipleri, bir ayda 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi

Narkotik ekipleri, bir ayda 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi

Kayseriporlu Şamil, Baran Ali ve Muhammet Eren'e milli davet

Kayseriporlu Şamil, Baran Ali ve Muhammet Eren’e milli davet

Eşinin telefonuyla kumbaradaki parayı alan şahsa 3 bin 300 lira para cezası

Eşinin telefonuyla kumbaradaki parayı alan şahsa 3 bin 300 lira para cezası