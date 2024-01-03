Eşinin telefonuyla kumbaradaki parayı alan şahsa 3 bin 300 lira para cezası

Kayseri’de iddiaya göre eşi S.H. ile birlikte doldurduğu kumbaradaki paralar ve eşinin telefonunu alan H.H. evden çıktı. S.E. polise giderek eşinden şikayetçi oldu. H.H. bir gün sonra kumbaradaki paraların üzerine bin 200 TL ekleyerek telefonla birlikte eşine iletmesi için babasına verdi. H.H.’nin babası paralarla cep telefonunu gelinine ulaştırdı. H.H. hakkında yaralama ve yağmadan dava açıldı.

S.E. karar duruşmasındaki ifadesinde, “Şikayetçi değilim. Tartışmıştık, bana aldığı telefonu ve kumbaradaki paraları alıp çıktı. Ertesi gün kayınbabam para ile telefonu getirdi. Zararım yok” dedi.

Sanık ise H.H. ise, “ maddi olarak sıkıntıdaydık. Kumbaradaki parayı aldım. Benim ona almış olduğum cep telefonunu da kimseyi aramasın diye aldım. Sinirlenmiştim boğazını sıkmış olabilirim. Bir gün sonra o paraya bin 200 lira ekleyerek babamla ulaştırdım” dedi. Mahkeme heyeti sanığa basit yaralamadan 3 bin 300 TL idari para cezası verdi.