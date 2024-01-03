Çocuk şube ekipleri, bir ayda 535 yeri denetledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Aralık ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında satıcılık ve dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan çocuklara yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan 6 aileye ve dilencilik yapmaktan 3 şahsa adli işlem yapıldı.

Ayrıca çocukların korunmasına yönelik farklı zamanlarda yapılan 42 denetim uygulamasında, 6 bin 325 kişi sorgulandı, aranması olan 20 şahıs yakalandı. Bunun yanı sıra 159 internet kafe ve playstation salonu, 104 umuma açık iş yeri ve 272 park-bahçe, metruk bina kontrol edildi.