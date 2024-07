Eski Bakan Özhaseki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile sağlık problemlerinden dolayı görevinden affını istediğini duyuran Önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bugün Kayseri’ye geldi. Mehmet Özhaseki'ye Kayseri Havaalanında karşılama programı gerçekleştirildi. Özhaseki, Erkilet Havalimanında yapmış olduğu açıklamada; “Yolun sonuna geldik her işin bir başlangıcı var. Bir de sonuçlanması var. Bizim maceramız da 1994’te başladı zor günlerdi Kayserinin bir çok sıkıntısı vardı. O günlerde bir çok arkadaşımızla kol kola girdik neredeyse 21 yıl kadar büyük bir mücadele oldu şehrimize hizmet ettik. Şükürler olsun hem Kayseri’deki ömrümüz hizmetle geçti çok büyük projelere imza attık buna herkes şahit gece gündüz demeden çalıştık. Kötülere hiç yol vermedik ama hayırlı her işin arkasında durarak doğru bildiğimiz her işi destekleyerek mücadelemizi sürdürdük. İnsanlar bir göreve geliyorlar ama oradan başı dik bir şekilde ayrılabilmek önemli benim de prensiplerim oldu onlardan asla taviz vermedim doğruluktan ayrılmadık kamunun malını, yetimin malını kendi malımızdan, canımızdan aziz bildik. Milletin menfaatini kollamak dışında hiç kimseyi kollayalım diye bir derdimiz olmadı. Çok şükür bugün de aktif siyasi hayatı artık noktalıyoruz. Elimiz kardeşlerimizde buradaki arkadaşlarımızda onlar devam edecek biz de onlara dua edeceğiz ve destekleyeceğiz. Bütün Kayserili hemşerilerimizden helallik diliyorum. Geriye dönüp baktığımda vicdanımı sızlatan hiçbir kötülük yapmadığım gibi hizmetle dolu bir ömrü de görmenin mutluluğu içerisindeyim” şeklinde konuştu.