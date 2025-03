Milletvekili Ataş: 'Kayseri'de iftar çadırı kuruldu, ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırılıyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kayseri’de iftar çadırlarının kaldırıldığına dair eleştirilere yanıt veren Ak Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şehrin belirli noktalarında iftar çadırlarının hizmet verdiğini ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıldığını belirterek; “İftar çadırının böyle bir dönemde olması gerekir diye düşünüyoruz. Geçen sene birkaç tane iftar çadırı olup da bu sene olmamasını vatandaşlarımız haklı olarak eleştiriyorlar. Ama ben şunu söyleyebilirim ki iki gün önce iftar çadırındaydım. Kayseri’de büyük bir iftar çadırı kuruldu ve bu iftar çadırı Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden kuruldu. Fakir fukara için orada aynı şekilde hizmet devam ediyor. Buranın giderlerini sadece Vakıflar karşılamıyor. Biliyorsunuz, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü burada koordine ediyor. Aynı işi, Bölge Müdürlüğü bölgemizde Kırşehir’de, Niğde’de, Nevşehir’de ve Kayseri’de birden yapıyor. Diğer 81 ilde de Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle iftar çadırları kuruluyor. Kayseri’deki iftar çadırı, Seyyid Burhanettin Türbesi’nin orada. O iftar çadırına girdiğimde muhalefet tarafında görev yapan birçok tanıdığımı da orada gördüm. Fakir fukaraya yemek verildiğine de şahit oldum. Arkadaşlar, eleştirirken çevrelerine biraz daha dikkatli bakarlarsa boşa düşmemiş olurlar. İftar çadırı var ve bunun haricinde belediye eliyle yine Vakıflar aracılığıyla fakir fukaranın evlerine yemek servisi yapılıyor. Belki de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu halka yeterince duyuramamış, reklamını yapmamış olabilir. Ama şu anda her fakire, her ihtiyaç sahibine bir şekilde ulaşılıyor. Muhalefet eleştiriyor ama ben bugüne kadar hiçbir eleştirimi diğer tarafı görmeden yapmadım. Her şeyi inceleyip öyle eleştirdim ve bugüne kadar yaptığım eleştirilerde hiç boşa düşmedim. Kazım Bey belki bu durumu görmemiştir. Yoksa Kazım Bey de öyle bir insan değildir; olan bir şeyi yok demez. Onun eleştirisi, geçen yıl şatafatlı bir çadır kurulmuşken bu sene yapılmamasına yöneliktir. Bu noktada haklı olabilir. Ancak çadır ihtiyacı giderildi. Geçen sene de şunu eleştirmiştik: İnsanlara bir hayır sunuyorsanız, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Bunu reklam için yapmayacaksınız. Bu sene de aynı anlayışla hareket edildi ve daha kenarda, insanları ifşa etmeden iftar yemeği veriliyor. Oraya bakarlarsa görürler. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Tüm fakir ailelere sıcak yemek, iftar çadırından veya belediyeler aracılığıyla ulaştırılıyor. Bütün milletimiz de bunu böyle bilsin” ifadelerini kullandı.