Gaziantep FK – Kayserispor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek
Kayserispor'un Süper Ligin 28'inci haftasında Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'de 28'inci haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayserispor'un Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçı Bursa bölgesi hakemi Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Hüseyin Avlak yapacajk. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Adnan Deniz Kayatepe yapacak.
Süper Ligin 28’nci haftasında oynanacak olan müsabakalar ve görev yapacak hakemler şu şekilde; Cuma
20.30 Galatasaray - Antalyaspor: Ozan Ergün
Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.30 Konyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.30 Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor: Çağdaş Altay
16.00 Göztepe - Eyüpspor: Yasin Kol
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Cihan Aydın