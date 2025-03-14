Kayseriapor'da Gaziantep FK maçı öncesi 6 eksik

Kayserisporlu futbolcular yarın oynanacak olan müsabaka için Gaziantep’e gitti. Sarı kırmızılı takımda 6 kişi sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada, “ Anthony Uzodımma, 31 Ocak 2025 tarihinde yapılan tomografi(BT) değerlendirmesi sonucu sol kaval (tibia)kemiğinde stres kırığı tespit edilen oyuncumuzun rehabilitasyon süreci saha çalışması düzeyinde devam etmektedir. Arif Kocaman, 10 Şubat 2025 tarihinde kasık ağrısı sebebiyle yapılan değerlendirmede adduktor kas grubunda orta derecede yaralanma tespit edilen oyuncumuzun rehabilitasyon süreci bireysel saha çalışması düzeyinde devam etmektedir. Dimitrios Kolovetsios, 08.03.2025 tarihinde oynanan Başakşehir maçı sonrası yapılan MRI değerlendirmesinde ayak tarak kemiklerinde(metatars)ve yumuşak dokuda şiddetli kemik ödemi ve inflamasyon tespit edilmiş olup, tedavi süreci devam etmektedir. Gökhan Sazdağı, 01.03.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş maçında uyluk ön kısmına aldığı darbe sonucu şiddetli kas kontüzyonuna bağlı kanama nedeniyle oyuncumuzun tedavi süreci devam etmektedir. Hasan Ali Kaldırım, Hafta içi yapılan antrenmanlarda ayak tabanı yumuşak doku ve kemik düzeyinde inflamasyona bağlı ağrıda artış sebebiyle son 2 antrenmana katılamayan oyuncumuzun tedavi süreci devam etmektedir. Julian Jeanvier, 16 Ocak 2025 tarihinde yapılan antrenman sırasında sol diz iç yan bağında (MCL) ileri derecede yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine salon ve saha çalışması düzeyinde devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.