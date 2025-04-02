Kayseri'de Mimar Sinan Haftası etkinlikleri başlıyor

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri’de doğup büyüyen ve Osmanlı Devleti döneminde taşlara rinşa ettiği eşsiz eserlerle deha ürünü mimarlığının ününü dünyanın dört bir yanına ulaştıran Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri düzenlenecek.

9 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de Ağırnas’ta gerçekleştirilecek açılış programı ile Mimar Sinan Haftası kutlanacak Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri’nde, 2-12 Nisan günleri arasında atölye çalışmaları, 9 Nisan’da Mimar Sinan’ı Anma Töreni Fotoğraf Sergisi ve Ağırnas Gezisi, 10 Nisan’da “Sinan’ın Kentinden Mimar Sinan’a Bakmak” Paneli, Mimar Sinan Çağından Günümüze Akan Tınılar Konseri ve Eskiz Atölyesi Sergi Açılışı, 11 Nisan’da ise Mimar Sinan’ın İzinde Onur Yılları Plaket Töreni düzenlenecek.

Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri’ne Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kayseri Mimar Sinan Araştırma Uygulama Merkezi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve ÇEKÜL Vakfı destek verecek.