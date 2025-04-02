Kayseri'de Mimar Sinan Haftası etkinlikleri başlıyor

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 2-12 Nisan Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri düzenlenecek. Sergiler, panel, gezi ve konser gibi aktivitelerin düzenleneceği Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri'nin açılış programını 9 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de Ağırnas'ta gerçekleştirilecek.

Kayseri'de Mimar Sinan Haftası etkinlikleri başlıyor

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri’de doğup büyüyen ve Osmanlı Devleti döneminde taşlara rinşa ettiği eşsiz eserlerle deha ürünü mimarlığının ününü dünyanın dört bir yanına ulaştıran Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri düzenlenecek.

9 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de Ağırnas’ta gerçekleştirilecek açılış programı ile Mimar Sinan Haftası kutlanacak Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri’nde, 2-12 Nisan günleri arasında atölye çalışmaları, 9 Nisan’da Mimar Sinan’ı Anma Töreni Fotoğraf Sergisi ve Ağırnas Gezisi, 10 Nisan’da “Sinan’ın Kentinden Mimar Sinan’a Bakmak” Paneli, Mimar Sinan Çağından Günümüze Akan Tınılar Konseri ve Eskiz Atölyesi Sergi Açılışı, 11 Nisan’da ise Mimar Sinan’ın İzinde Onur Yılları Plaket Töreni düzenlenecek.

Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri’ne Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kayseri Mimar Sinan Araştırma Uygulama Merkezi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve ÇEKÜL Vakfı destek verecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ayşe Böhürler: 'Netanyahu'nun oğlu ve içeridekiler Türkiye'ye milli zarar veriyor!'
Ayşe Böhürler: "Netanyahu’nun oğlu ve içeridekiler Türkiye'ye milli zarar veriyor!"
Kayseri'de engelli vatandaşlara afet hazırlığı: 'Eğitim, tatbikat ve bilgi sistemi'
Kayseri’de engelli vatandaşlara afet hazırlığı: “Eğitim, tatbikat ve bilgi sistemi"
CHP'li Ünalmış'tan boykot kıyası: 'İsrail ürünlerini boykot edin dediniz'
CHP'li Ünalmış'tan boykot kıyası: ‘İsrail ürünlerini boykot edin dediniz’
'Boykotlar ve Siyasi Sorumluluk: Aptalca ve Haince!'
“Boykotlar ve Siyasi Sorumluluk: Aptalca ve Haince!”
Kayseri'de Yağmur Suları Yeraltı Kaynaklarına Kazandırılıyor
Kayseri'de Yağmur Suları Yeraltı Kaynaklarına Kazandırılıyor
AK Parti İl Başkanı Okandan'dan Özgür Özel'e eleştiri
AK Parti İl Başkanı Okandan’dan Özgür Özel’e eleştiri
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!