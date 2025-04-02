Hulusi Akar: 'Yaşasın söz dinleyen değil sözü dinlenen Türkiye'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, “Allah'ın izniyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla başaracağız. İstikbalimiz ve torunlarımızın geleceği, Ülke ve devletimizin bekası, asil milletimiz 86 milyon vatandaşımızın refahı için; Azim ve kararlılıkla, dün de bugün de kimsenin etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın, Allah’tan korkarak, kuldan utanarak yönetimde daima adalet esas alınmış, yaratılana yaratandan dolayı saygı duyulmuştur: Ne anti-semitizim ne soykırım. Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içinde başta bağımsız ve tarafsız yargı olmak üzere, anayasa çerçevesinde, aklın ve bilimin ışığında, ileri teknoloji savunma sanayisi ile Türkiye Yüzyılında terörsüz büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah'ın izniyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla başaracağız. Yaşasın söz dinleyen değil sözü dinlenen Türkiye” şeklinde konuştu.