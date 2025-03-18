Erciyes Anadolu Holding'e yeni CEO atandı

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin’in görevden ayrıldığını açıklamasının ardından, TMSF tarafından yeni CEO olarak Özcan Özyurt atandı. 1965 doğumlu olan Özyurt, Ankara’dan Kayseri’ye hareket ederek bugün itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Ertekin’in 7 yıllık CEO’luk döneminde, Erciyes Anadolu Holding önemli bir dönüşüm sürecinden geçti. Özellikle şirketin satış süreci, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarındaki artışla dikkat çekti. Ertekin, holdingin daha geniş pazarlara açılmasında ve kurumsal yapısının güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlendi.

Yeni CEO Özcan Özyurt’un göreve başlamasıyla birlikte, holdingin önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.