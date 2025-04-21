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Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Melikgazi İlçesinde okul önünde meydana gelen olayda G.B. eski eşi B.K.'yı bıçaklayarak kaçtı.

Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Olay saat 13.30 sıralarında Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi’nde bir okul önünde meydana geldi. İddiaya göre okula çocuklarını almaya gelen gelen B.K. isimli kadın uzaklaştırma kararı olan eski eşi G.B. tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayın şüphelisi G.B.‘yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi

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