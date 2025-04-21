Kayseri Muaythai Takımından Büyük Başarı: 21 Madalya ile Döndüler

Şampiyonada sıkletlerinde birinci olan sporcular, Mayıs ayında Türkiye’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, elde ettikleri madalya sayısıyla gururlandıklarını belirtti. Ulu, "Mayıs ayında Türkiye olarak Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. İlimizden 7 sporcu, sıkletlerinde şampiyon olarak bu önemli organizasyona katılma hakkı elde etti. Şampiyonada mücadele vererek fedakarlık gösteren sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Kayseri olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kayseri’den Madalya Kazanan Sporcular:

Sercan Koç – Elite 63.5 kg: 1.

– Elite 63.5 kg: 1. Ayaz Cingöz – Elite 63.5 kg: 3.

– Elite 63.5 kg: 3. Utku Mete Yağcı – Elite 60 kg: 1.

– Elite 60 kg: 1. Ezgi Keleş – Elite 57 kg: 1.

– Elite 57 kg: 1. Betül Baran – +75 kg: 3.

– +75 kg: 3. Zümrüt Dağlı – Elite 45 kg: 3.

– Elite 45 kg: 3. İsa Taşdemir – Elite 81 kg: 3.

– Elite 81 kg: 3. Muhammed Kaygısız – Elite 67 kg: 3.

– Elite 67 kg: 3. Ercan Özhan – Elite 75 kg: 2.

– Elite 75 kg: 2. Yusuf Yüksektepe – Elite 54 kg: 2.

– Elite 54 kg: 2. Mahmut Keskin – Elite 57 kg: 2.

– Elite 57 kg: 2. Mert Güney – U23 48 kg: 1.

– U23 48 kg: 1. Harun Kadir Güngör – U23 51 kg: 1.

– U23 51 kg: 1. Beytullah Deveci – U23 51 kg: 2.

– U23 51 kg: 2. Mustafa Kara – U23 71 kg: 2.

– U23 71 kg: 2. Rıza Kabak – U23 57 kg: 2.

– U23 57 kg: 2. Nadiye Özdemir – U23 54 kg: 2.

– U23 54 kg: 2. Azra Yılmaz – U23 71 kg: 1.

– U23 71 kg: 1. Selen Kartal – U23 60 kg: 3.

– U23 60 kg: 3. Hatice Sıla Duran – U23 75 kg: 3.

– U23 75 kg: 3. Ayaz Cingöz – Waikru dalında: 1.

Bu başarı, Kayseri Muaythai camiası için büyük bir motivasyon kaynağı oldu ve sporcuların zorlu mücadelelerine olan inancı pekiştirdi.