Eski eşini 'darp' ve 'yağma'dan yargılanan şahsa 1 yıl 5 ay 15 gün hapis

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müşteki F.K. ve sanık avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık A.K. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.K. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. A.K. hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘yağma’ suçundan dava açıldı. Sanık A.K, "Müştekinin çalıştığı yere gittim. Konuşmak istemedi. Tartıştık, aramızda arbede çıktı. Bana vurmaya çalıştı. Kendimi koruma amaçlı davrandım. Bu esnada eline zarar vermiş olabilirim. Onun telefonunu yanlışlıkla kendi telefonum zannederek almışım. Sonra da verdim” dedi. Müşteki ise, “Oğlumun gelmesini beklerken, eski eşim de geldi. Onu görünce kapıyı kapatmaya çalıştım. Zorla içeri girdi. Tartıştık ve arbede yaşandı. Yüzüme yumruk attı, ağzım kan içinde kaldı. Elimden tuttu, 2 parmağım kırıldı. Oğlum araya girerek babasını durdurmaya çalıştı. Onu da darbetti. Hayatımda başkası olduğunu düşünüyordu. O nedenle incelemek için cep telefonumu aldı. Telefonu daha sonra iade etti. Şikayetçi değilim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.K'yi ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanığın telefonu geri verdiği ve müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle ‘yağma’ suçundan beraatine hükmetti.