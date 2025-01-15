Kıbrıs'ta Güvenli Yapılar Zirvesi gerçekleştirildi
Kayseri'de faaliyet gösteren Tokgöz Beton'un ev sahipliğinde, 10-15 Ocak tarihleri arasında Kıbrıs'ta düzenlenen Güvenli Yapılar Zirvesi tamamlandı. Zirvede Kayserili müteahhitler, sektör temsilcileri ile bir araya geldi.
Tokgöz Beton’un ev sahipliğinde Kıbrıs’ta Güvenli Yapılar Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve kapsamında Prof. Dr. Celal Şengör katılımcılarla buluştu. Alanındaki engin bilgisiyle katılımcılardan yoğun ilgi gören Şengör, ‘Daha Sağlam Kayseri’ hedefi çerçevesinde konferans verdi. Konferansın ardından ise kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Katılımcılar zirve boyunca pek çok isimle bir araya gelerek, depreme karşı alınacak tedbir ve yapılacak binalarla ilgili istişare etme fırsatı buldu.