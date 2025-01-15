  • Haberler
  • Gündem
  • Kıbrıs'ta Güvenli Yapılar Zirvesi gerçekleştirildi

Kıbrıs'ta Güvenli Yapılar Zirvesi gerçekleştirildi

Kayseri'de faaliyet gösteren Tokgöz Beton'un ev sahipliğinde, 10-15 Ocak tarihleri arasında Kıbrıs'ta düzenlenen Güvenli Yapılar Zirvesi tamamlandı. Zirvede Kayserili müteahhitler, sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Kıbrıs'ta Güvenli Yapılar Zirvesi gerçekleştirildi

Tokgöz Beton’un ev sahipliğinde Kıbrıs’ta Güvenli Yapılar Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve kapsamında Prof. Dr. Celal Şengör katılımcılarla buluştu. Alanındaki engin bilgisiyle katılımcılardan yoğun ilgi gören Şengör, ‘Daha Sağlam Kayseri’ hedefi çerçevesinde konferans verdi. Konferansın ardından ise kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Katılımcılar zirve boyunca pek çok isimle bir araya gelerek, depreme karşı alınacak tedbir ve yapılacak binalarla ilgili istişare etme fırsatı buldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İçki öldürmeye devam ediyor : Sahte içkiden 11 kişi öldü
İçki öldürmeye devam ediyor : Sahte içkiden 11 kişi öldü
Saadet Partisi'nden Kayseri Valisi'ne Ziyaret
Saadet Partisi'nden Kayseri Valisi'ne Ziyaret
'Genetik faktörler prostat büyümesi sebebi olabilir'
“Genetik faktörler prostat büyümesi sebebi olabilir”
TEKNOFEST 2025 için geri sayım başladı
TEKNOFEST 2025 için geri sayım başladı
Kayseri'de Dijital Ödeme Sistemleri Geleceği konuşuldu
Kayseri'de Dijital Ödeme Sistemleri Geleceği konuşuldu
Kayseri'nin hava kalitesini iyileştirme projesi genişliyor: 13 Yeni mahalle dahil
Kayseri'nin hava kalitesini iyileştirme projesi genişliyor: 13 Yeni mahalle dahil
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!