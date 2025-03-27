Eski kız arkadaşı Edanur’u öldüren sanık yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Olay, 13 Eylül 2023’de saat 22:30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Nevşehir Avanos’ta yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi. Olayın sanığı Gökhan Çatbaş, ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası aldı.

SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Sanık avukatının itirazı sonucu dosya istinaftan döndü. Sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Çatbaş, müştekiler Edanur’un anne ve babası ile taraf avukatları katıldı. Savcı ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

SANIK: EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK HAYALLERİMİZ VARDI

Mahkemede konuşan sanık, “Olaydan dolayı pişmanım. İsteyerek yapmadım. Durduk yere yapmadım. Aldatma olayından sonra intihara teşebbüs ettim. Şimdi o günlerdeki kendimi tanımıyorum. Eylenmeyi düşünüyorduk, hayallerimiz vardı. Ondan da kendimden de böyle bir şey beklemezdim. Tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti önceki kararı tekrar etti ve sanığın ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.