Eski Özhaseki Bakan'ın Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu görevden alındı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı
Haber Merkezi
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