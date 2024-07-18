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Eski Özhaseki Bakan'ın Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu görevden alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı

Eski Özhaseki Bakan'ın Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu görevden alındı
Kayseri GündemEditör

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı

Haber Merkezi
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