Eski sevgilisinin aracına çarparak ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis
Eski sevgilisi Ş.K.(19)'nin aracını sıkıştırarak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan E.S.(19) daha önce 8 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden yargılamada E.S. için 'müebbet' hapis kararı verildi.
- 21.11.2023 15:33
- Güncelleme: 21.11.2023 15:33
Olay 13 Eylül 2022 tarihinde Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde meydana geldi. E.S. yönetimindeki otomobil, Ş.K.’nin kullandığı plakalı otomobil ve karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler Ş.K. ve Y.Y. ile kamyonetteki D.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.K. hayatını kaybetti. E.S. ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. E.S. ‘Taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Karar Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak yeniden gönderildi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararının ardından tutuklu sanık E.S. yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkemeye tutuklu sanık, müşteki olarak Ş.K.’nın babası S.K. ve taraf avukatları katıldı.
TUTUKLU SANIK E.S.: ÖĞRENCİYİM TAHLİYEMİ İSTİYORUM
Mahkemeye katılan tutuklu sanık E.S., “Öğrenciyim. Tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti “Kadına karşı kasten öldürme”den E.S.’ye müebbet hapis cezası verdi.