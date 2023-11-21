Eski sevgilisinin aracına çarparak ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis

Olay 13 Eylül 2022 tarihinde Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde meydana geldi. E.S. yönetimindeki otomobil, Ş.K.’nin kullandığı plakalı otomobil ve karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler Ş.K. ve Y.Y. ile kamyonetteki D.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.K. hayatını kaybetti. E.S. ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. E.S. ‘Taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Karar Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak yeniden gönderildi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararının ardından tutuklu sanık E.S. yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkemeye tutuklu sanık, müşteki olarak Ş.K.’nın babası S.K. ve taraf avukatları katıldı.

TUTUKLU SANIK E.S.: ÖĞRENCİYİM TAHLİYEMİ İSTİYORUM

Mahkemeye katılan tutuklu sanık E.S., “Öğrenciyim. Tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti “Kadına karşı kasten öldürme”den E.S.’ye müebbet hapis cezası verdi.