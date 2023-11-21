Kayserispor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Kayserispor hafta sonu sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek. Hafta sonu Sivasspor ile yapılan hazırlık maçının ardından bir gün izin yapan sarı kırmızılılar bugün Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde futbolcular ısınma ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.