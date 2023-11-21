Kayserispor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı
Kayserispor sezonun 13'üncü haftasında sahasında konuk edeceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.
- 21.11.2023 15:28
- Güncelleme: 21.11.2023 15:28
Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Kayserispor hafta sonu sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek. Hafta sonu Sivasspor ile yapılan hazırlık maçının ardından bir gün izin yapan sarı kırmızılılar bugün Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde futbolcular ısınma ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.
1ha
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