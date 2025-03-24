Eski sevgilisinin iş yerine ateş ateş eden şahıs kaçtı
Kayseri'de A.D., eski sevgilisi M.Y.'nin çalıştığı güzellik merkezine tüfekle ateş açıp ettikten sonra araçla kaçtı.
Olay, saat 15:00 sıralarında Melikgazi ilçesi Beyazşehir Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. A.D., yanında getirdiği tüfekle eski sevgilisi M.Y.'nin çalıştığı güzellik merkezini ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri A.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.