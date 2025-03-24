2 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı. Kazada Ş.B. (73), M.S. (53) ve Ç.Ö. (65) yaralandı.

2 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki otomobil ve 1 motosikletin çarpıştığı kazada yaya Ş.B., (73) M.S. (53) ile araçta bulunan Ç.Ö. (65) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken polis ekipleri de kazaya karışan ve firar eden araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi

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