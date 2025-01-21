Kayseri'de Özel Harekat Polisi evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Özel Harekat polisi A.M.U., evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Kayseri'de Özel Harekat Polisi evinde ölü bulundu

Olay, 19 Mayıs Mahallesi 3034. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Yakınları tarafından tabanca ile vurulmuş halde bulunan A.M.U.'nun durumu yetkililere bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, A.M.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde detaylı incelemeler yaptı ve A.M.U.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Merkezi

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