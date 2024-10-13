Eski Vekil Kulkuloğlu: 'Fuar düzenleyenlerden ricam, Mustafa Balbay, Saygı Öztürk gibi yazarların artması''

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı stantların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Kayseri Kitap Fuarı’nda gençlerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri eski Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, “Kitap Fuarı’na Kayserililerin ilgisi çok yoğun bu çok hoşuma gitti. Umarım okumaya olan ilgi daha da artar. Okuyan toplum daha hızlı gelişecektir. Gençlerin yoğun olmasıda çok hoşuma gitti ama tabi daha çok düşünsel kitapların olmasını yeğlerim. Bu yıl geçen yıla göre daha fazla bir artış var. Daha çok üniversiteye dönük kitapların olması yada inanç dünyasına dönüş kitaplarının olması güzel ama daha çok düşünsel kitapların olması zihinleri geliştirecektir diye düşünüyorum. Fuarı düzenleyenlerden ricam, Mustafa Balbay gibi Saygı Öztürk gibi yazarların çoğalması bir Kayserili olarak onları burada görmek, onlarla sohbet etmek hepimizin ihtiyacıdır emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni nesil medya olarak Kayseri’yi tüm Türkiye’ye de siz temsil ediyorsunuz. Her şeyin yeni neslini yakalayamayanlar çok geride kalıyorlar. Günümüz dünyasının teknolojisini, Z Kuşağı’nın ruhunu ve toplumun ihtiyacını karşılama konusunda gerçekten çok büyük çaba sarf edip yatırım yapıyorsunuz. Genç bir ekibi bu yayın dünyamıza kazandırdınız” şeklinde konuştu.