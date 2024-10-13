Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda E.K. (32) yakalanırken, 8 parça halinde 146 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kitap Fuarında Hulusi Akar'a sevgi seli
Kitap Fuarında Hulusi Akar'a sevgi seli
Başkan Palancıoğlu: '9 bine yakın alım heyetinin fuarda olması Kayseri açısından çok önmeli'
Başkan Palancıoğlu: '9 bine yakın alım heyetinin fuarda olması Kayseri açısından çok önmeli'
Kayseri Barosu'nda başkanı Özsoy oldu
Kayseri Barosu'nda başkanı Özsoy oldu
Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması: Çok sayıda silah yakalandı
Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması: Çok sayıda silah yakalandı
Erciyes'teki Uluslararası Tenis Turnuvasına 26 ülkeden 300'ü aşkın tenisçi katılacak
Erciyes'teki Uluslararası Tenis Turnuvasına 26 ülkeden 300'ü aşkın tenisçi katılacak
Çocuk Kitapları yazarı Ali Özkanlı, çocukların ilgi odağı
Çocuk Kitapları yazarı Ali Özkanlı, çocukların ilgi odağı