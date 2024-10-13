Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda E.K. (32) yakalanırken, 8 parça halinde 146 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.