Eskişehir Bağları'nda kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafik kazası meydana geldi. 1 otomobil ve Özel Halk otobüsünün karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Eskişehir Bağları'nda kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları’nda 1 otomobil ve Özel Halk otobüs çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan R.K. (27) isimli kişi hafif yaralı, İ.K. (29) isimli kişi ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

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