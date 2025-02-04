Kayseri'nin Kültürel Değerleri Dijital Dünyada: İlkokullar İçin Büyük Buluşma

PDF formatında sunulan hikaye kitapları, fiziksel basım, depolama veya nakliye masraflarını ortadan kaldırarak yaklaşık 102 milyon lira tasarruf sağladı. Bu kitaplar, öğrencilerin şehri yakından tanımalarına yardımcı olmak amacıyla Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerine de yer verdi. Mimar Sinan'ın evi, Ağırnas Yeraltı Şehri, Gevher Nesibe Hatun Medresesi ve Şifahanesi, Kayseri Kalesi gibi önemli mekanlar kitaplarda işlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi'nde görevli Funda Menekşe, projeyle ilkokul öğrencilerine şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Kitapların etkileşimli PDF formatında sunulduğunu ve çocukların teknolojiyi doğru kullanmalarını teşvik etmek istediklerini söyleyen Menekşe, "Çocuklarımız, ellerindeki bilgisayarların sadece bir oyun aracı olmadığını, aynı zamanda oradan da okuma yapabileceklerini görecekler," dedi.

Hikaye kitaplarının her sınıf seviyesi için farklı yazar ve çizerler tarafından hazırlandığını ifade eden Menekşe, kitapların öyküleyici anlatımlarla çocukların hayal dünyasına hitap ettiğini vurguladı. "Erciyes'te hayat kurtaran bir süper kahraman bile yapabildik. Gevher Nesibe ve Arkeoloji Müzemizi de tanıtıyoruz," diye ekledi.

Bu kapsamlı projeyle, Kayseri’nin kültürel mirası dijital dünyada çocuklarla buluşarak yeni nesillere aktarılıyor.