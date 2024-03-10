Esnaf Çakmak, 'Vatandaş kuruyemiş porsiyonunu küçülttü'

Ramazan ayının gelmesiyle hem vatandaşlar hem de esnaf hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayında çayın yanında kuruyemiş tüketmek isteyenler çarşının yolunu tuttu. Vatandaşın önceki yıllara göre daha az kuruyemiş aldığını söyleyen Esnaf Eyüp Çakmak, “Kuruyemişe her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da ilgi var. Vatandaşlar iftardan sonra çayın olmazsa olmazı kuruyemişi tercih ediyor. Geçen seneye oranla fiyatlarda 1-1,5 kat artış var. Geçen sene 200 civarındaydı antepfıstığı, badem, fındık ve kaju karışımız. Vatandaşlar fiyat artışlarına rağmen alışverişine devam ediyor. Önceden bir aile 1 kilo alıyorsa bu yarım kiloya düştü. Vatandaşlar porsiyonlarını küçülttü. Bu yüzden de satışlarımızda az da olsa azalma oldu” ifadelerini kullandı.

Kuruyemiş fiyatları ise şu şekilde; Fındık 400 TL, kaju 340 TL, badem 320 TL, antepfıstığı 480 TL, antepfıstığı, badem, fındık ve kaju karışığımız 360 TL.