Esnaflardan Başkan Yalçın'a: 'Yalçın Başkan her zaman yanımızda'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bahçelievler pazar yerinde hem esnafla hem de alışverişe gelen Talaslılarla muhabbet eden Başkan Yalçın'a ilgi her zamanki gibi büyük oldu.

Esnaflardan Başkan Yalçın'a: 'Yalçın Başkan her zaman yanımızda'
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bahçelievler pazar yerinde hem esnafla hem de alışverişe gelen Talaslılarla muhabbet eden Başkan Yalçın’a ilgi her zamanki gibi büyük oldu.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı pazar yeri ziyaretinde Başkan Yalçın’a yakın ilgi gösteren vatandaşlar; "Mustafa Yalçın başkanımız 5 yıl boyunca hep içimizde oldu. Birçok kere çarşıda pazarda görüştük, isteklerimizi ilettik. Her zaman yakın ilgi gösterdi, çözüm üretti. Biz kendisinden razıyız, yolu açık olsun" şeklinde görüşlerini dile getirdi. Başkan Yalçın ve beraberindekiler, pazar yeri gezisinin ardından bölgedeki esnafları da ziyaret ederek hasbihal etti.

Bilindiği üzere Başkan Yalçın, 5 yıl boyunca sürdürdüğü esnaf buluşmalarıyla Talas’taki tüm esnaflarla gruplar halinde kahvaltılı sohbetler gerçekleştirmiş, istek, görüş ve önerilerini dinlemişti.

Esnaflardan Başkan Yalçın'a: 'Yalçın Başkan her zaman yanımızda'
Esnaflardan Başkan Yalçın'a: 'Yalçın Başkan her zaman yanımızda'
Esnaflardan Başkan Yalçın'a: 'Yalçın Başkan her zaman yanımızda'
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Bağcılık kültürü Germir'deki Bağ Müzesi'nde yeniden canlanacak
Bağcılık kültürü Germir'deki Bağ Müzesi'nde yeniden canlanacak
Böbrek Taşı Ameliyatlarında Yeni Bir Yöntem: Lazerle Taş Tozlaştırma
Böbrek Taşı Ameliyatlarında Yeni Bir Yöntem: Lazerle Taş Tozlaştırma
Ak Parti Adayları Cumartesi Günü Tanıtılacak
Ak Parti Adayları Cumartesi Günü Tanıtılacak
Gazze' ye sıcak yemek
Gazze' ye sıcak yemek
CIA direktöründen çarpıcı açıklama: Ortadoğu patlamaya hazır!
CIA direktöründen çarpıcı açıklama: Ortadoğu patlamaya hazır!
Kayseri'de 2023 yılı içinde 3 milyar 625 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi
Kayseri’de 2023 yılı içinde 3 milyar 625 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi