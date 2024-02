Cumhur İttifakı ile istişare toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve yönetimleriyle bir araya gelerek, hafta sonu gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkanları Aday Tanıtımı Toplantısı ile ilgili istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Cumhur İttifakı ortağı olan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve yönetimleriyle bir araya geldi. Talas Erguvan Kafe’de gerçekleştirilen programda hafta sonu gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkanları Aday Tanıtımı Toplantısı ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Programda Kayseri’de birlik ve beraberliğin her zaman bereketini yaşadıklarını ve bu dayanışmanın şehrin ruhuna yansıdığını ifade eden Başkan Büyükkılıç; Kayseri’de birlik ve beraberliğin her zaman bereketini yaşadıklarını ve bu dayanışmanın şehrin ruhuna yansıdığını ifade ederek, “Birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğimiz Cumhur İttifakı ortağımız ile AK Parti teşkilatımıza teşekkür ederim. Her şey Kayseri Yüzyılı için” dedi.