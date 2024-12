Et alırken nelere dikkat edilmeli? Kaliteli ve taze et nasıl anlaşılır?

Kasaplarda etlerin taze olup olmadığının nereden anlaşılacağı ve güncel fiyatlar hakkında konuşan Kasap işletmecisi Murat Kaplan, kasaplarda işetme ve et ürünlerinin belgelerinin görünür şekilde bulunması gerektiğini söyledi. Kasap Kaplan konuyla ilgili, “Güncel et fiyatlarımız şu an stabil gidiyor. Normal kesim fiyatları aynı giderken, birden 1-2 haber çıkıyor “Et fiyatları yükseldi” bu da bize müşteri kayıplarına sebep oluyor. Bir etin iyi olup olmadığını, rengine baktığınızda anlayabilirsiniz. Etin bir albenisi oluyor. Genelde en çok yağsız eti tercih ediyorlar. Son zamanlarda kalp rahatsızlıklarından, herkes yağsız et tercih ediyor ama bunun olması gerekeni yağlı et. Bilindik kasaplardan alışveriş yaparlarsa daha iyi olur” diye konuştu.

‘FİYATLARDA YÜKSELİŞ OLACAĞINI ZANNETMİYORUM’

Kasap Kaplan, et fiyatlarında şu an için bir yükseliş olmayacağını ifade ederek, “Et aldıklarında raporlarını da alırlarsa hiç kimse zan altında kalmamış olur. Baharatlı et tercih etmezlerse anlaşılır ama baharatlı et tercih ederlerse anlaşılmaz. Kendinden geçmiş ürünlere baharat katıldığında nasıl olduğunu bilemezler. Bir kasaba gelindiğinde belge sormanıza gerek yok. Bunların göz önünde bulundurulması gerek. Evrak olarak sorulduğunda hemen gösterebilir. Kayseri’de kalitesi düşük et satılan yerler var. ‘Hayvanın mamasına gidecek etler satılıyor’. Bunların satılmamasını istiyoruz. Vatandaş geldiğinde et diyor ama bunun danası, ineği, düvesi, koyunu, kuzusu var. Hepsi farklı farklı ve hepsi de farklı fiyatlandırılıyor. Bunların fiyatlarına göre ürünler tezgahlara çıkıyor, işleniyor ve maliyetleri ortaya çıkıyor. Fiyatlarda yükseliş olacağını zannetmiyorum. Bu şekilde gideceğini tahmin ediyorum. Bir etin kaliteli olup olmadığını, eti kestiğimizde etteki parlaklık ve damarlarının yağlanması. Bu en önemli etkendir. Bunu göremezseniz de normal standart bir ettir. Normalde tercih edilmesi gereken etin damarlarının birazcık yağlı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.