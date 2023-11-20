Eve ateş açtı, husumetlisinin annesini yaraladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, husumetlisinin evine ateş açtı. Olayda evde bulunan anne yaralandı.

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  • 20.11.2023 23:23
  • Güncelleme: 20.11.2023 23:51
Eve ateş açtı, husumetlisinin annesini yaraladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, husumetlisinin evine ateş açtı. Olayda evde bulunan anne yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 3958 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.B., aracıyla husumetli olduğu O.S.’nin evinin önüne geldi. Şahıs evin önünde pompalı tüfekle kapıya ateş açtı. Açılan ateşte evde bulunan O.S.’nin annesi F.S. (71) başına isabet eden saçmalarla yaralandı. T.B. kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.S., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaptı.

Polis ekipleri ise kaçan T.B.‘yi yakalamak için çalışması başlattı.

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İHA

Kayseri Gündem
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