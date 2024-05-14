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Evinde müze gibi kaçak tarihi eser yakalandı: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Evinde müze gibi kaçak tarihi eser yakalandı: 1 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kişinin evinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şahsın evini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 6 adet toplu tabanca, 4 adet tüfek, 202 adet kılıç, kama, sütun, sikke ve bilezik ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Evinde müze gibi kaçak tarihi eser yakalandı: 1 gözaltı
Evinde müze gibi kaçak tarihi eser yakalandı: 1 gözaltı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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