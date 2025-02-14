Eyüpspor- Kayserispor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek
Kayserispor'un Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçı İzmir Bölgesi hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 24’üncü haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Ali Can Alp yapacak. Müsabakanın dördündü hakemi olarak Reşat Onur Coşkunses görevlendirildi. Direnç Tonusluoğlu Kayserispor’un son olarak Fenerbahçe’ye 6-2’lik skorla yenildiği maçı yönetmişti.
Süper Ligin maç programı ve görev alacak hakemler şu şekilde;
14 Şubat Cuma
Adana Demirspor-Antalyaspor: Kadir Sağlam
15 Şubat Cumartesi
Gaziantep FK-Sivasspor: Ozan Ergün
Başakşehir-Bodrum FK: Halil Umut Meler
Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın
16 Şubat Pazar
Hatayspor-Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
Eyüpspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
Konyaspor-Samsunspor: Yasin Kol
Fenerabhçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan
17 Şubat Pazartesi
Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük