Eyvan Sohbetleri'nde bugün: 'Kayseri'den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü' konferansı

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, 'Eyvan Sohbetleri' adıyla düzenlenen etkinlikte bu akşam Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı'nın konuşmacı olarak yer aldığı 'Kayseri'den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü' konulu konferans gerçekleştirildi.

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  • 01.09.2023 21:07
  • Güncelleme: 01.09.2023 21:07
Eyvan Sohbetleri'nde bugün: 'Kayseri'den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü' konferansı

Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi’nde, Türkiye tarihinin önemli olayları, kültür varlıkları, sanat eserleri, doğal güzellikleri gibi konuların konuşulacağı ve her ay uzman kişilerin konuşmacı olarak katılacağı, ‘Eyvan Sohbetleri’ etkinlikleri sürüyor. Bugün ise ‘Kayseri’den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü’ başlıklı konferans gerçekleşti. Konferansta konuşmacı olarak Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı yer aldı.
Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen konferans ilgiyle takip edildi.

1ha

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