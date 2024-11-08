Fabrikada çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
Kırşehir'de lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında, çatıdan düşen bir işçi hayatını kaybetti.
Kırşehir’de lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında, çatıdan düşen bir işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Petlas Lastik Sanayi A.Ş.’de fabrikanın deposunun çatısında kaynak yaparken dengesini kaybeden Murat Güzel (41), metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazayı gören işçilerin durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güzel’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.