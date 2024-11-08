Kiliseden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda restorasyon aşamasındaki kiliseden hırsızlık yapan bir şahıs yakalandı.

Kiliseden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda restorasyon aşamasındaki kiliseden hırsızlık yapan bir şahıs yakalandı.

İncesu ilçesinde restorasyon aşamasındaki İncesu Kilisesi’nin çatısından yaklaşık değeri 60 bin TL olan ve 360 kilogram ağırlığındaki 8 adet kurşun levhanın çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli M.Y. (59) yakalandı.

Şüpheli gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, bulunan materyaller de sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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