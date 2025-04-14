Fabrikada çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Kayseri Organize Sanayi Mahallesi'nde bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan 3 kişi arasında çıkan kavgada 2 kişi aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.