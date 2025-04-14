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Fabrikada çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kayseri Organize Sanayi Mahallesi'nde bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Fabrikada çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Olay Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan 3 kişi arasında çıkan kavgada 2 kişi aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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