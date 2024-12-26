Fahiş fiyat cezaları artırıldı

Yeni düzenleme kapsamında, Bakanlık tarafından alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayan perakende işletmeler, alışveriş merkezleri, zincir mağazalar, üreticiler ve tedarikçiler, taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenler ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklar.

Her bir ihlal için uygulanacak ceza miktarı, 22 bin 807 liradan başlayarak 684 bin 214 liraya kadar çıkabilecek. Bu cezalar, perakende ticaretin daha düzenli ve güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cezalar arasında şunlar yer alıyor:

Alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar

Üretici ve tedarikçiler

Taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenler

Yeni düzenleme, ticari faaliyetlerin yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi ve tüketici haklarının korunması için caydırıcı olmayı amaçlıyor.