Fahiş fiyat cezaları artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile, 'Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18'inci Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları' güncellendi. Buna göre, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak belirlenen yüzde 43,93'e göre cezalar artırıldı.

Fahiş fiyat cezaları artırıldı

Yeni düzenleme kapsamında, Bakanlık tarafından alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayan perakende işletmeler, alışveriş merkezleri, zincir mağazalar, üreticiler ve tedarikçiler, taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenler ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklar.

Her bir ihlal için uygulanacak ceza miktarı, 22 bin 807 liradan başlayarak 684 bin 214 liraya kadar çıkabilecek. Bu cezalar, perakende ticaretin daha düzenli ve güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cezalar arasında şunlar yer alıyor:

  • Alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar
  • Üretici ve tedarikçiler
  • Taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenler

Yeni düzenleme, ticari faaliyetlerin yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi ve tüketici haklarının korunması için caydırıcı olmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Fahiş fiyat cezaları artırıldı
Fahiş fiyat cezaları artırıldı
Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Eğitim Bir Sen, veli tarafından darb edilen müdür yardımcısı için basın açıklaması yaptı
Eğitim Bir Sen, veli tarafından darb edilen müdür yardımcısı için basın açıklaması yaptı
Semt pazarında rekor kestanenin
Semt pazarında rekor kestanenin
Başkan Özdoğan sanayi esnafıyla bir araya geldi: 'Hacılar'ın Ekonomik Kalbi Sanayi Sitesi'
Başkan Özdoğan sanayi esnafıyla bir araya geldi: “Hacılar’ın Ekonomik Kalbi Sanayi Sitesi”
Kayseri Ticaret Odası 2024 Yılı Son Meclis toplantısını gerçekleştirdi
Kayseri Ticaret Odası 2024 Yılı Son Meclis toplantısını gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!